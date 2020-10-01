浩克一上大聯盟就3連勝 驚人神似右投版的拍賣哥

在介紹紅襪隊新秀浩克（Tanner Houck）之前，請先看看這段影片。

上面的影片是知名的棒球推特帳號Pitching Ninja做的，把浩克的右投顛倒，擺在拍賣哥的左投旁邊，不看背號，還真像同一個人在投呢。

浩克自己也說：「在選秀前，有人問我：『你自己覺得你像誰？』我總是回答：『右投版的塞爾。』我知道我也像他一樣，用3/4的投法橫過身體投球，真的很像。」

「這是天生的。我從小就愛棒球，愛看棒球，我有張九歲時的照片，就是這樣子投球。當然我現在投球機制乾淨很多，但你看我大學時的影片，我那時橫過我身體的程度更誇張。」浩克在接受The Athletic網站訪問時，說明他和拍賣哥的投球動作之相似，實在是巧合。

浩克(左)的投球姿式跟強投塞爾(右)實在太像了，只是差在用不同手，連浩克自己也認為確實如此。 美聯社、歐新社資料照片

24歲的浩克在今年僅有的三場先發中，分別戰勝了馬林魚、洋基和勇士這三支季後賽隊伍，結算2020年成績是3勝0敗，自責分率僅僅0.53，成為紅襪歷史上第八位在生涯前三場先發都拿下勝投的投手。但真正讓人好奇的，還是浩克的天花板到底在哪裡？

在高中畢業時，藍鳥隊就已經在第十二輪選了浩克，但簽約金不到他們的要求，所以浩克決定去密蘇里大學打校隊。在大學時期，浩克的伸卡球和滑球逐漸成熟，讓他成為許多球探心目中的頂級新秀。在2017年選秀會時，紅襪隊出人意外地在首輪把浩克選去，但此時他們還不知道，在大學當先發投手的浩克，未來會在先發輪值還是牛棚，不過紅襪看到這位195公分投手身上無窮的潛力。

紅襪的區域球探古登（Todd Gold）說他當時驚艷於浩克的『奧運體操選手級的運動能力』、還有他特別長的手指，非常適合握變速球。同時他也讚賞浩克的才智和自覺，因為在大三球季前，古登有找過浩克談話，浩克自己承認他得要在進入職業界後學會變速球，才能生存，但他不會在大學校隊時期就學，因為他要用他現在拿手的武器來幫助密大老虎隊獲勝，沒有他實驗新球種的空間。

浩克說話算話，進入紅襪農場體系後，真的對球團在他身上實施的各種試驗都採開放態度。在2017到2018的休賽期，浩克學了曲球，還曾經在對戰中三振過貝茲（Mookie Betts）。

And then @houck_tanner struck out Mookie Betts ... pic.twitter.com/v2AOfKB8eq — Rob Bradford (@bradfo) March 6, 2018

但這顆曲球並沒有成為浩克的第三球種，而紅襪對他的實驗才剛開始。在他的第一個完整職棒球季，2018年時，紅襪將浩克擺到高階一A，而且只讓他投四縫線速球，導致他在前11場先發中，自責分率高達6.16，三振（38）和保送（37）幾乎一樣多，還在49.2局中挨了八轟。還好到了下半季，紅襪隊認為他的四縫線練夠了，終於讓浩克的伸卡球解封，他馬上脫胎換骨，接下來的球季自責分率為2.28，三振四壞比是3比1。

不過浩克還是少一顆第三球種，在2019年賽季，他開始試驗變速球，來對付左打者，麻煩的是他無法控好這顆球，造成數據上並不漂亮，但浩克成熟地知道這只是過程，不影響他未來的發展。2019年下半季他改練指叉球，這點在現今的大聯盟氣氛中，讓人眼睛為之一亮。

因為現在的大聯盟，往往將指叉球和湯米強畫上等號，認為這種球路總有一天會讓投手的手肘爆掉，所以都會鼓勵投手用變速球取代同樣垂直變化的指叉球。但紅襪不同，他們擁有頗為悠久的指叉球傳統，從火箭人克萊門斯、野茂英雄的無安打比賽，到席林的世界大賽功績，還有上原浩治，這是個少數在當今環境中仍然擁抱指叉球的球團。

紅襪相信這顆指叉球就是讓浩克成為一二號先發等級的道路，鼓勵他好好練熟。2020年浩克在春訓基地，就是苦練這顆秘密武器。為了投好這顆球，他還把他原本3/4的投球姿勢拉高，好讓放球點更有利於指叉球。在上了大聯盟之後的三場先發中，雖然只投了六顆指叉球，而且好球率只有13%（根據Brooks Baseball的統計），但這已經讓浩克增加了不少信心。「這讓我在面對左打時更有信心，因為我知道我有指叉球這個新武器。」浩克自己說，「我大概兩個月前變速球遭遇瓶頸，我在比賽中會兩種球路都用上，但過一段時間後，球團跟我說，你看看這些數據，你的指叉球讓你不管面對左打或右打者，效率都好很多。這讓我的眼界大開。」

雖然滑球目前仍是浩克最有效的武器，在僅僅三場的樣本數中，浩克的滑球比例幾乎和四縫線速球相等，而且25次三振中，滑球就佔了14次，對手的打擊率是0.00，一支安打都沒有。但所以人討論起浩克的未來，都關注在那顆指叉球上。浩克也說，在下個球季開始之前，他的首要任務就是把指叉球練好，「我已經從伊利諾州搬到佛羅里達了，這樣我就可以整個冬天都能練球。」而且他說他跟球隊中的指叉球大師艾歐瓦第（Nathan Eovaldi）討教了不少眉角，受益良多。

就讓我們期待浩克在2021年賽季，是否能隻手拯救低迷的紅襪投手群（自責分率排大聯盟倒數第三）。