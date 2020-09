浩克一上大聯盟就3連勝 驚人神似右投版的拍賣哥

在介紹紅襪隊新秀浩克(Tanner Houck)之前,請先看看這段影片。

上面的影片是知名的棒球推特帳號Pitching Ninja做的,把浩克的右投顛倒,擺在拍賣哥的左投旁邊,不看背號,還真像同一個人在投呢。

浩克自己也說:「在選秀前,有人問我:『你自己覺得你像誰?』我總是回答:『右投版的塞爾。』我知道我也像他一樣,用3/4的投法橫過身體投球,真的很像。」

「這是天生的。我從小就愛棒球,愛看棒球,我有張九歲時的照片,就是這樣子投球。當然我現在投球機制乾淨很多,但你看我大學時的影片,我那時橫過我身體的程度更誇張。」浩克在接受The Athletic網站訪問時,說明他和拍賣哥的投球動作之相似,實在是巧合。

浩克(左)的投球姿式跟強投塞爾(右)實在太像了,只是差在用不同手,連浩克自己也認為確實如此。 美聯社、歐新社資料照片

24歲的浩克在今年僅有的三場先發中,分別戰勝了馬林魚、洋基和勇士這三支季後賽隊伍,結算2020年成績是3勝0敗,自責分率僅僅0.53,成為紅襪歷史上第八位在生涯前三場先發都拿下勝投的投手。但真正讓人好奇的,還是浩克的天花板到底在哪裡?

在高中畢業時,藍鳥隊就已經在第十二輪選了浩克,但簽約金不到他們的要求,所以浩克決定去密蘇里大學打校隊。在大學時期,浩克的伸卡球和滑球逐漸成熟,讓他成為許多球探心目中的頂級新秀。在2017年選秀會時,紅襪隊出人意外地在首輪把浩克選去,但此時他們還不知道,在大學當先發投手的浩克,未來會在先發輪值還是牛棚,不過紅襪看到這位195公分投手身上無窮的潛力。

紅襪的區域球探古登(Todd Gold)說他當時驚艷於浩克的『奧運體操選手級的運動能力』、還有他特別長的手指,非常適合握變速球。同時他也讚賞浩克的才智和自覺,因為在大三球季前,古登有找過浩克談話,浩克自己承認他得要在進入職業界後學會變速球,才能生存,但他不會在大學校隊時期就學,因為他要用他現在拿手的武器來幫助密大老虎隊獲勝,沒有他實驗新球種的空間。

浩克說話算話,進入紅襪農場體系後,真的對球團在他身上實施的各種試驗都採開放態度。在2017到2018的休賽期,浩克學了曲球,還曾經在對戰中三振過貝茲(Mookie Betts)。

And then @houck_tanner struck out Mookie Betts ... pic.twitter.com/v2AOfKB8eq