道奇若挺過變數大首輪 可望4年內3闖世界大賽

洛杉磯道奇今年挾著全聯盟最佳戰績挺進季後賽，戰力從上到下不管怎麼看，都是整個美職最優。即便在只打60場的例行賽，道奇仍能創造正136分的超強大得失分差，足以凸顯他們高達.717的勝率，毫不僥倖。季後賽首輪，他們對上以大聯盟季後賽史上最低勝率（.483）挺進10月棒球的釀酒人隊，照理來說應該能輕鬆寫意地過關吧？但在三戰兩勝制的短期棒球賽事當中，沒有什麼事是說得準的，任何離奇的事情都可能發生。棒球比賽就是這樣，比賽樣本愈少，運氣佔得成分就愈高。

沒錯，道奇陣容的強度和全面性，是無庸置疑的。除了有超級明星貝茲（Mookie Betts）、席格（Corey Seager），連今年低潮的貝林傑（Cody Bellinger）、孟西（Max Muncy）都還是很具長打威脅性。他們的深度和彈性更是沒話說，外野手波拉克（A.J. Pollock）今年跌破眾人眼鏡，成為本季並列道奇打線中最多全壘打（16支）的打者，他打過一到九棒，無論在什麼打序位置，似乎都能有所發揮；工具人泰勒（Chris Taylor）本季表現依然亮眼，也依舊是外野、內野皆可守，持續提高教練團高的調度彈性。投手方面，本季新加盟的火球男葛拉特洛（Brusdar Graterol），在比賽的任何一個時間點（一到九局）都登板過，發揮得也都很穩定，同樣是一枚活棋。

道奇老將波拉克打出生涯最佳的OPS .881，全壘打16支則是全隊最高，讓道奇原本就是是非常豪華的打擊陣容更具威力。 美聯社

不過釀酒人也不是省油的燈，陣容裡還是有些亮點。就算陣容完整度遠不比道，但只要重點球星都能繳出好的成績，仍能在短期賽事中演出下剋上的戲碼。

釀酒人這次季後賽最傷的就是，他們的最強先發伯恩斯（Corbin Burnes）受傷，第一輪無法出賽。另外，他們團隊的進攻火力也在聯盟排名後段班（攻擊指數僅.702）。但他們的二號先發伍卓夫（Brandon Woodruff）實力仍不容小覷，跟道奇的兩大強投布勒（Walker Buehler）和克蕭（Clayton Kershaw）相比，不會相去太遠。此外，釀酒人的牛棚是他們最大的戰力優勢，具有三振率極高的絕殺後援如海德（Josh Hader）、裴洛塔（Freddy Peralta），也有本季最強後援投手威廉斯（Devin Williams）。釀酒人如果要贏道奇、以黑馬之姿在首輪勝出，牛棚肯定會扮演重要角色。

釀酒人本季陣中也有大驚奇，就是中繼投手威廉斯，他出賽22場拿下4勝1敗、防禦率0.33的好績，但最可怕的是他在27局投球中飆出53次，只被打出8支安打！ 美聯社

即便帳面上，釀酒人牛棚的防禦率4.17看起來不怎麼樣，但他們平均每九局的三振人數將近12人，為全聯盟最佳，可說是相當可怕。這種三振功力在季後賽危機時刻，可以發揮絕佳的滅火、消除危機的效果。若要打牛棚車輪戰，釀酒人避免對手得分的能力，也不會亞於道奇。

但就筆者的觀點，道奇這次應該還是能順利過關，畢竟他們跟釀酒人的陣容差距還是太大。理性上來看，釀酒人若靠著運氣打臉眾人的不看好，把道奇淘汰，也不會改變道奇今年是史詩級強隊的事實；倘若是道奇擊敗釀酒人，那就是非常合理的發展，而道奇在後續比較長的季後賽裡面，持續穩步挺進的機率也會提高，因為後續系列賽的比賽數會增加。

道奇在今年縮短球季打出43勝17敗、勝率高達.717的史詩級成績，釀酒人則只有29勝31敗、勝率.483。 美聯社

筆者認為道奇只要能挺過充滿高度不確定性的三戰兩勝制首輪，很可能就會挺進世界大賽。假如把運氣和意外的因子排除在外，道奇也是筆者心目中今年的冠軍隊伍。畢竟就像前面提到的，今年的道奇可說是沒有什麼死角，不管是先發輪值的主宰力、牛棚的廣度和壓制性、打線的深度和實力，都沒有什麼能挑剔的地方。就算今年沒有特別預先準備，面臨到「季後賽前三輪，沒有休兵日」的挑戰，道奇的先發投手戰力還是能夠應付，他們的五號先發岡索林（Tony Gonsolin）可說是全聯盟最強的輪值後段投手。

要是連續八年拿下分區冠軍、挺進季後賽、並且在這過程中不斷滾動式修正陣容到本季極致狀態的道奇，今年仍然無法搶下冠軍金盃，那筆者也只能說，這絕對不是道奇的錯，只能怪棒球之神實在很虐道奇球迷的心，再怎麼樣就是不想讓他們看到心愛隊伍奪冠。