MLB／首戰推漢崔克斯非達比修 教頭羅斯：他讓人安心
小熊季後賽對馬林魚首戰將由漢崔克斯（Kyle Hendricks）出任，眾所期待的國聯塞揚熱門達比修有將在第二戰才會登場。會有這樣的決定，總教練羅斯（David Ross）表示漢崔克斯讓人感到相當安心。
漢崔克斯得知自己首戰先發，深感榮幸，也不忘讚賞同隊的強投達比修有，直言達比修有才是真正的王牌，如果系列賽是一戰定勝負，先發肯定會是達比修有。
羅斯則是在兩人之間猶豫了許久，他自認兩人都是陣中的王牌，自己也相信兩人的實力。他則稍微透漏選擇漢崔克斯原因，表示：「只要漢崔克斯拿到球，我在休息區的座位上都會感到很安心。我知道他很興奮，我也很興奮。我們必須贏下兩場，很高興我們有能夠辦到的陣容。」
漢崔克斯過去季後賽登板11次，其中10次先發，拿下2勝3敗帳面戰績普普，防禦率有2.98足現其壓制能力，此外本季漢崔克斯在三振、保送比率上以8：1，在所有達標合格投球局數的投手中排名第一。
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