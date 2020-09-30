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MLB／先發柏尼斯成傷兵 釀酒人首戰推牛棚蘇特應急
釀酒人先發柏尼斯（Corbin Burnes）左腹斜肌拉傷，季後賽前躺進傷兵名單，少了陣中最佳先發，釀酒人對道奇首戰改派牛棚左投蘇特（Brent Suter）應急。
根據釀酒人教頭康索（Craig Counsell）說法，蘇特被賦予的唯一任務就是穩穩拿下出局數。蘇特本賽季多數比賽沒有抓到超過12個出局數，也沒投超過59球，唯近期對紅雀先發4局兩種情況都有發生，而且無失分安穩下莊，或多或少受到重用。
蘇特速球球速不過85英里（137公里）上下，卻很能製造滾地球，且合計31.2局內可以三振38名打者，防禦率也算是可靠的3.13。身為球隊B計畫的蘇特，還是因此獲得教頭稱讚，直言是最好的先發替代方案。
只是釀酒人仍存在隱憂，牛棚戰力恐更為吃緊，不單單要依靠陣中兩大後援大將威廉斯（Devin Williams）跟海德（Josh Hader），其餘投手也必須站出來。康索就表示：「我們需要他們兩人以外的人跳出來，這很重要，尤其是明天。」
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