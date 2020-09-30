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MLB／雙城季後賽最慘17連敗 教頭認為毋須過度擔憂
雙城今天季後賽首戰1:4不敵太空人，寫下運動史上季後賽最慘17連敗。教頭波德利（Rocco Baldelli）認為毋須擔憂，外界也不用過度解釋。
雙城季後賽18連敗，打破NHL芝加哥黑鷹隊1975年至1979年16連敗紀錄。雙城不只季後賽連年碰壁，還連續14場季後賽得分不超過4分，很有可能步上道奇1916年至1947年連續18場得分未過4分的後塵。
針對球隊季後賽相對疲弱的表現，雙城總教練波德利直言球隊不會受紀錄影響，「我想球隊裡大多數球員根本不知道這項紀錄，當然媒體與球迷肯定很關切，但是球員可不會。所以我不會刻意談論這話題，甚至如果我說出來了，他們可能會覺得好笑、或是認為我在胡言亂語吧。」
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