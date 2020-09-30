MLB／懂克蕭的痛！ 防禦率王畢柏丟7分寫難堪紀錄

本季聯盟投手三冠王的印地安人強投畢柏（Shane Bieber），季後賽首戰卻被洋基被上了一課，4.2局被打9支安打狂失7分，創下僅次於克蕭（Clayton Kershaw）的難堪紀錄。賽後勇於面對挫敗，坦言自己投得很差。

畢柏與洋基柯爾（Gerrit Cole）王見王，本以為會上演低比分投手戰，結果柯爾都還沒登板，畢柏首局就遭到賈吉（Aaron Judge）棒打開轟，除了第四局外局局失分，最終4.2局就丟7分黯然退場。

畢柏成為史上第三位在季後賽單場至少狂失7分的例行賽防禦率王，先前僅有2人曾出現過如此難堪的表現，分別是紐豪瑟（Hal Newhouser）以及克蕭，值得一提的是克蕭一人就包辦2次。

「沒有理由，我投得很差」，畢柏不諱言自己表現不佳，首局就不在計畫內走調，「我應該多利用速差優勢攻擊好球帶，並更勇於挑戰打者，是我讓自己陷入麻煩，一開始球數就落後，沒能展現最佳球質還不斷犯錯。」

至於此戰狂飆13K、躍居洋基季後賽隊史第二的柯爾表示，「全力以赴只單純為了系列賽勝利定調，很榮幸能夠擔任首戰先發的職責，並且順利完成任務。」

賈納（Brett Gardner）此役5打數3安打外加3打點，僅次於托瑞斯(Gleyber Torres)的單場4安，是洋基表現最好的打者之一，他認為今晚全隊打擊出乎意料的好，「沒人預期對上畢柏、會有這樣的結果，我們真的得了不少分數，希望這是一種好兆頭」，他更大膽宣示：「我們的賽季從今天開始！」