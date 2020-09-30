MLB／吉歐里托6局完全比賽 運動家教頭、球員直言沒轍

白襪先發投手吉歐里托（Lucas Giolito）外卡首戰對運動家，前6局投出完全比賽，7局挨安破功，繳出7局失1分優質季後賽初登板，雙方教頭都讚不絕口，運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）更直言所有策略對他根本派不上用場。

吉歐里托此役先發7局催8K，只失1分、投1保送，重點前6局維持完美比賽，第7局被史戴拉（Tommy La Stella）2好2壞時敲安才破功。成為大聯盟史上第5名可以在季後賽投出6局完全比賽的投手。史上僅洋基傳奇名投拉森（Don Larsen）曾在1956世界大賽第五戰投出完全比賽。

賽後白襪教頭倫特利亞（Rick Renteria）大讚：「他投得真的非常非常的好，讓我們掌握比賽。他投球的狀況看上去控制得很好。」

運動家總教練梅爾文也輸得心服口服，表示：「他過去幾次登板，你可以慢慢跟他纏鬥累積球數，然後討到便宜。這也是我們這場比賽原先的計劃，可是計劃趕不上變化，他直接進入狀況，K得我們東倒西歪。」

在吉歐里托手上率先敲安的史戴拉也補上一句：「他整場比賽球都投得超好。我們有幾次以為逮中了，結果還是沒找到破口。他先是用精準的速球吊胃口，再用變速讓打者摸不著頭緒，他還會穿插使用滑球，而且也投得很有效率。」