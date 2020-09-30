MLB／柯爾13K破季後賽紀錄 洋基打爆「三冠王」畢柏

季前以史上投手最大約簽下柯爾（Gerrit Cole），洋基在季後賽首戰就收到了回報！

洋基美聯外卡賽首戰，推出新王牌柯爾強碰印地安人畢柏（Shane Bieber），以單場13K的表現技壓這名本季「投手三冠王」，率洋基12：3外卡旗開得勝。

柯爾今天主投7局狂飆13次三振、沒有保送、只失掉2分，成為史上第一位能夠在季後賽3度單場飆出12K以上的投手，也是首名季後賽投過12K零保送的球員。

全場13次三振演出，榮登洋基隊史季後賽三振榜第二，僅次於克萊門斯（Roger Clemens）2000年美聯冠軍賽第4戰的15K。上次洋基季後賽投手有如此殺神表現，要回到2012年美聯冠軍賽次戰，黑田博樹賞給老虎的11張老K。

相形之下，本季投手三冠王的畢柏扛不住洋基的鑽石打線。首局就被洋基強打賈吉（Aaron Judge）敲一發兩分砲，3局沃特（Luke Voit）添一棒一打點二壘安打；4局也有賈納（Brett Gardner）、勒梅休（DJ LeMahieu）打點安補刀，5局托瑞斯（Gleyber Torres）再一記兩分砲把畢柏打下場。

畢柏全場投4.2局催7次三振，也足足挨了9支安打，其中兩發是全壘打，失7分全為責失，王牌之爭慘敗，也讓全場敲出４轟的洋基以12：3拿下首勝，印地安人被逼入淘汰邊緣。