MLB／史奈爾5.2局9K鎖藍鳥 光芒外卡賽旗開得勝

MLB光芒今天先發投手史奈爾前5局都還有「無安打比賽」機會，最終投5.2局0失分，加上馬格7下揮出兩分砲，終場3比1擊退藍鳥，在美聯外卡系列賽旗開得勝。

美國職棒大聯盟MLB美國聯盟頭號種子坦帕灣光芒主場迎戰第8種子多倫多藍鳥的外卡系列賽首戰，光芒推出2018年賽揚獎得主史奈爾（Blake Snell）先發。

史奈爾今天在前5局沒有被對方打者擊出任何安打，只讓對方上到壘包兩次，6局上半他續投，被藍鳥首名打者柯克（Alejandro Kirk）擊出右外野方向安打，讓「無安打比賽」破功。

史奈爾今天用82球投5.2局，有9次三振、2次保送，僅被擊出1支安打無失分，在球隊贏球後獲得勝投。

這場比賽的4局下半，光芒首名打者阿羅薩雷納（Randy Arozarena）揮出三壘安打，在阿達梅斯（WillyAdames）於1出局後打擊時，阿羅薩雷納靠對方投手暴投奔回本壘讓球隊首開紀錄。

7局下半1出局後，溫鐸（Joey Wendle）獲保送，下一棒的馬格（Manuel Margot）大棒一揮，擊出左外野方向兩分全壘打，讓光芒3比0領先。

一路落後的藍鳥只在8上靠畢歇特（Bo Bichette）的高飛犧牲打拿下1分，最終光芒3比1擊敗藍鳥，在5戰3勝制外卡系列賽，以1比0領先。