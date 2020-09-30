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MLB／太空人9上灌3分 賞雙城季後賽17連敗

中央社 / 明尼蘇達29日綜合外電報導
太空人4比1拿下今年季後賽首勝，雙城則吞季後賽跨季17連敗。 路透社
太空人4比1拿下今年季後賽首勝，雙城則吞季後賽跨季17連敗。 路透社

MLB雙城、太空人今天前8局戰平，9上滿壘情況下，亞土維獲保送擠回超前分，布蘭特利再揮出帶有兩分打點安打，太空人4比1拿下今年季後賽首勝，雙城則吞季後賽跨季17連敗。

美國職棒大聯盟MLB美國聯盟外卡系列賽，上季打進世界大賽，但爆出偷暗號醜聞的休士頓太空人，這次名列第6種子，他們在今天客場挑戰第3種子明尼蘇達雙城。

這場比賽太空人由賽揚獎強投「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke），對上今年才由洛杉磯道奇轉到雙城的日籍強投前田健太，葛蘭基今天投4局失1分，前田健太投5局0失分，但兩人都無關勝敗。

前田健太投5局0失分，退場時無關勝敗。 路透社
前田健太投5局0失分，退場時無關勝敗。 路透社

雙方今天比賽前兩局0比0平手，3局下半兩出局後，凱普勒（Max Kepler）獲保送，下一棒的40歲老將克魯茲（Nelson Cruz）揮出右外野方向二壘安打，讓雙城先馳得點。

落後1分的太空人在7局反撲，兩出局後，瑞迪克（Josh Reddick）、馬多納多（Martin Maldonado）、史普林格（George Springer）連續3支安打串連，讓球隊扳平戰局。

1比1的局面維持到9局上半，頭兩名打者古利爾（Yuli Gurriel）、柯利亞（Carlos Correa）接連敲出安打上壘，兩出局後斯普林格靠野手選擇上壘，阿圖維（Jose Altuve）在滿壘情況下獲得保送，太空人擠回超前分，下一棒的布蘭特利（Michael Brantley）再擊出中外野安打，送回兩名壘上跑者，讓球隊將領先擴大到3分。

最後一個半局，雙城1出局後，接連兩名打者安打上壘，無奈亞斯圖提歐（Willians Astudillo）在此時擊出雙殺打，最終太空人4比1擊敗雙城。

太空人今天贏球，在5戰3勝制的系列賽，以1比0領先雙城。

太空人第2任投手巴爾德斯（Framber Valdez）今天接替葛蘭基把比賽投完，5局投球中，送出5次三振，有2個保送，被打2支安打無失分，在球隊贏球後拿下勝投。

雙城

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