MLB／劉致榮啟程赴美參加秋訓 直言心情有點緊張

美國職棒例行賽已經結束，各隊陸續公布秋訓名單，響尾蛇隊野手陳聖平、林家正在秋訓名單中，紅襪隊投手劉致榮也在今天啟程赴美參加秋訓，他分享心情直言：「有點緊張。」

美國職棒例行賽已經結束，將於台灣時間明天起舉行季後賽，16支球隊先打3戰2勝制首輪外卡系列賽，接著打5戰3勝制第2輪分區系列賽，聯盟冠軍賽和世界大賽都是7戰4勝制。

今年美國小聯盟賽季受到武漢肺炎疫情影響取消，台灣旅美球員陸續返台，先前中華民國棒球協會為了協助旅外球員維持比賽感覺，同時讓中華培訓隊以賽代訓，安排未來之星對抗賽，陳聖平和林家正都有參加。

陳聖平在未來之星對抗賽總計18場出賽，43打數敲出9支安打，貢獻3分打點，打擊率2成09；林家正則是出賽18場，總計52打數敲出15支安打，貢獻6分打點，打擊率2成88。

目前留在台灣的旅外球員，有8人投入爆米花棒球聯盟中華培訓隊集訓，將參加10月5日開打的爆米花賽事，林家正和陳聖平先前就回報將返美秋訓，沒有加入培訓隊，陳聖平也在昨天啟程。

劉致榮去年與紅襪隊簽約，旅美第一個球季就碰上疫情回台，在台灣按照紅襪隊給的課表持續維持自主訓練，今天也透過臉書粉絲團報告近況，將飛往美國佛羅里達參加秋訓，跟球迷暫別，並表示「有點緊張」。