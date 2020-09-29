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MLB／前大聯盟外野手強斯東 染疫後併發症過世

中央社 / 洛杉磯28日綜合外電報導
兩次MLB世界大賽冠軍成員強斯東，因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）併發症過世，享壽74歲。 美聯社
兩次MLB世界大賽冠軍成員強斯東，因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）併發症過世，享壽74歲。 美聯社

美國媒體今天報導，兩次MLB世界大賽冠軍成員強斯東，因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）併發症過世，享壽74歲。

前美國職棒大聯盟MLB外野手強斯東（Jay Johnstone），生涯共揮出102支全壘打。他20年球員生涯中先後待過8支球隊，以精於代打而聞名，他打完1985年球季後退休，最後一件球衣是洛杉磯道奇的籃白球衣。

道奇在推特（Twitter）上說：「道奇上下都因強斯東逝世難過，並向他的家人、朋友獻上最深切的慰問之意。」

強斯東的女兒證實父親的確染患COVID-19，但並未提供其他細節。

強斯東在加州西柯汶那（West Covina）長大，1966年在他20歲時，從加州天使隊（CaliforniaAngels）登上MLB舞台。

1981年的世界大賽，道奇在打完6戰後擊敗紐約洋基奪冠，強斯東在系列賽第4戰曾揮出全壘打。他也曾在1978年隨洋基擊敗道奇拿下世界大賽冠軍。

強斯東生涯打了1748場例行賽，生涯打擊率2成67，有102支全壘打、531分打點。

世界大賽

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