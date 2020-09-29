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MLB／2韓投季後賽同日先發 金廣鉉、柳賢振寫歷史

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
紅雀隊韓籍投手金廣鉉都要為球隊打頭陣，藍鳥隊王牌投手柳賢振則扛第二戰，這將是史上第一次有兩位韓籍投手在季後賽同一天先發。 美聯社、法新社
紅雀隊韓籍投手金廣鉉都要為球隊打頭陣，藍鳥隊王牌投手柳賢振則扛第二戰，這將是史上第一次有兩位韓籍投手在季後賽同一天先發。 美聯社、法新社

大聯盟季後賽明天開打，今年有兩位亞洲投手搶下系列賽首戰先發，雙城隊日籍前田健太、紅雀隊韓籍投手金廣鉉都要為球隊打頭陣，藍鳥隊王牌投手柳賢振則扛第二戰，也意外與金廣鉉一起寫下歷史，這將是史上第一次有兩位韓籍投手在季後賽同一天先發。

金廣鉉開季時的定位為終結者，開幕戰還收下救援成功，但隨後因為紅雀爆發新冠肺炎群聚感染，先發輪值出現空缺，金廣鉉卡位後的表現驚奇連連，反倒成為紅雀最穩的先發投手，本季出賽8場（7場先發），合計共投39局，拿下3勝0敗、防禦率僅1.62。

紅雀在國聯外卡系列賽以第五種子身份對上第四種子教士，決定將首戰先發交給金廣鉉，第二戰則為韋恩萊特（Adam Wainwright），若有第三戰則推出弗列爾提（Jack Flaherty）。

藍鳥對上美聯第一種子光芒隊，首戰推出修梅克（Matt Shoemaker），將柳賢振放在第二戰，總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）一副老神在在，他表示將王牌投手放在第二戰自有其道理，「要擊敗最強隊伍之一，我們需要有點創意，這樣的安排是有意義的。」

由於明天賽事從美聯先點燃戰火，國聯晚一天開打，藍鳥的第二戰與紅雀的第一戰同一天登場，柳賢振先在周四凌晨4點登板，一小時後換金廣鉉先發，這也是史上第一次有兩位韓籍投手在季後賽同一天先發。

金廣鉉 紅雀 藍鳥

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