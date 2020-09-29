MLB／「表現決定一切」 洋基桑契斯丟掉季後賽首戰先發

大聯盟季後賽明天開打，由美聯率先點燃戰火，洋基隊由王牌投手柯爾（Gerrit Cole）扛起首戰先發，並不令人意外，但由替補捕手東岡凱爾（Kyle Higashioka）取代主戰捕手桑契斯（Gary Sanchez），總教練布恩（Aaron Boone）對此解釋，「表現決定一切、結果決定一切。」

洋基在3戰2勝的外卡系列賽遭遇印地安人隊，首戰由柯爾對上美聯塞揚呼聲最高的畢柏（Shane Bieber），洋基也一並宣布先發捕手將是東岡凱爾。

數據會說話，柯爾加入洋基的第一年，繳出7勝3敗、防禦率2.84成績不俗，但例行賽最後4戰與東岡的搭配，成績是更狂的4勝1敗、防禦率1.00，24局送出34次三振，讓布恩決定將首戰先發捕手任務交到東岡手中。

今年春訓時，布恩曾透露不喜歡「御用捕手」的概念，現在卻欽點東岡與柯爾搭配，他說：「我是不喜歡，但不排斥。」他解釋，「長期來說，我是希望避免專用捕手，但如果有成效，我是不反對啦！」

柯爾今天也談到為何在與東岡搭配時有好表現，「我想可能是因為我們都來自南加州吧！我們有很多共同興趣，他擅於溝通、想法富有創意、懂得配球，我們在一起合作愉快。」

布恩今天直接公開宣布先發捕手人選，外界也好奇桑契斯的心情是否受到影響，布恩表示，「我希望我們休息室裡的每個人都理解團隊至上，球隊的勝利才是最終目標。」