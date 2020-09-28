MLB／季後賽賽程緊湊 考驗各隊板凳深度

MLB將迎來史上最特別的一次季後賽，共計16隊、縮水且密集賽事，預期會出現爆冷劇本！MLB28日宣告2個聯盟、共計16隊的季後賽對戰組合出爐，由於賽制改動為各聯盟擴軍8隊，系列賽將增多一輪，首輪將是捉對廝殺的3戰2勝制，密集賽程更幾乎沒有休兵日，讓專家推測，今年季後賽會讓各隊用盡投手戰力，恐怕會是史上最大比分的一年，也讓爆冷機率上升。

16支隊伍共襄盛舉

根據《今日美國報》報導，美職28日賽後確定了16支季後賽球隊的對戰席次，戰況膠著的國聯因巨人、費城人都輸球，釀酒人搶下最後一張晉級門票，他們將作客對上頭號種子道奇，國聯第2種子勇士將迎戰紅人，第3種子小熊將迎戰今年鹹魚大翻身的馬林魚，4、5種子教士與紅雀正面對決。

美聯部份，逆襲奪下美東龍頭的光芒擁有頭號種子，將坐鎮主場迎戰同分區的第8種子藍鳥隊，美聯老二運動家將面對刮起年輕風暴的白襪，第3種子雙城則要對上本季跌跌撞撞的太空人，第4種子印地安人將面對最恐怖的下位種子洋基。30號將開打的首輪外卡賽事，為3戰2勝制的「超短期賽」，各聯盟最後勝出的4隊才會回到過往賽制，參加5戰3勝制的分區系列賽。

沒休兵日考驗團隊戰力

據《ESPN》分析報導，專家一致認為今年季後賽會很特別，除了多了一輪外卡賽事之外，過度短期戰讓勝負很難預料，強隊落馬機率上升。依照統計數據，以往聯盟頭號種子奪冠的勝率大約是40%，在今年賽制預測剩不足30%，降幅最高，2、3種子預期奪冠率也都下降，而4、5號種子都上升，原因是過往沒有6、7、8種子，而4、5種子（以前的外卡隊）也不用打一戰定生死的外卡戰，低種子拉下高種子的機會上升。

專家更表示，今年還有一大看點：由於賽制密集化，可能變成打擊戰，若以每輪都打滿來推算，首輪外卡賽要在3天內打完3戰，次輪5天內打完5戰（以前是7天5戰），聯盟冠軍賽更是慘烈的7天內7戰（以往是9天7戰），缺少休兵日讓戰力深度成為最大考驗，兵多將廣的強隊仍會稍微有點優勢。

專家帕桑補充，這讓過往靠著少數精兵應戰的隊伍更頭痛，像是去年奪冠的國民幾乎只靠6個投手硬撐，3名先發投手小史、薛澤、桑契斯輪番燃燒自己，扛住輪值，王牌左投柯賓甚至到牛棚待命救火。但今年賽制沒有休兵日，各隊都肯定會用到4、5號先發投手，或是用牛棚投手車輪戰，投手實力弱化的情況，打擊大戰是可以預期的，去年季後賽平均每場單隊得分4.03，今年他們認為恐上看5分。

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