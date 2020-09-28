MLB／紅襪確定換教頭 羅尼克：我不在球隊未來裡

例行賽最終戰開打前，紅襪隊證實總教練羅尼克（Ron Roenicke）不會留任，在過渡時期執掌紅襪兵符一年，他坦言有失望的情緒，「我不是布隆（Chaim Bloom，紅襪總裁）未來裡的那個人。」

紅襪2018年風光奪冠，接下來戰績慘跌，冠軍教頭柯拉（Alex Cora）因捲入太空人偷暗號事件，紅襪先一步與他解約，羅尼克的上任只是過渡期的權宜之計，紅襪早在季前就表明，不管今年因疫情打不打得成，他的合約就是到今年。

今天例行賽最後一天，布隆在賽前先證實，羅尼克明年不會續任教頭，「今年是個艱難的球季，羅尼克穩定且敬業地維持球隊運作，讓球員有成長空間。」

決定撤換教頭，布隆說球隊需要新的領袖帶來新的動力，「但這並不減損我們對羅尼克的評價，他在乎球員、在乎球團，過去作為板凳教練時，他幫助這支球隊贏得冠軍，作為一位總教練，他則在極具挑戰性的一年冷靜引領團隊，我們很感謝他身著紅襪球衣時的貢獻。」

羅尼克帶完最後一戰接受訪問，他表示，「不論公平與否，我想當一位新總管上任時，他需要有時間安排自己的人馬，有自己想要的總教練，我們都知道我們今年經歷的困難的一年，但我想這是為了未來著想，而我不是他未來裡的那個人。」

羅尼克上午與布隆見面後得知消息，也在休息室內向球員宣布此事，他透露與幾名球員找他談話，讓他感覺暖心。他接下來將先隨紅襪飛回波士頓，也會與球團討論下一步計畫，不排除繼續留在球界工作。