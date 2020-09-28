MLB／44天打53戰 紅雀克服魔鬼賽程收季後賽門票

18人感染新冠肺炎，全隊停賽17天，44天內打53場比賽，13人演出大聯盟處女秀，加上41輛出租車，這些不可思議的數據拼湊出紅雀不可思議的賽季，今天以5：2擊敗釀酒人後，在例行賽季最後一天收下季後賽門票。

國聯季後賽門票爭奪戰打到最後一天上演4搶2，紅雀、釀酒人、巨人、費城人都有機會，紅雀與釀酒人直接對戰，紅雀以5：2收下勝利晉級，釀酒人必須看人臉色，最終光芒5：0擊敗費城人、教士5：4擊敗巨人，由釀酒人收下最後一席。

紅雀在爆發新冠肺癌群聚感染後，被迫面臨魔鬼賽程，收下季後賽門票的心情只有感激。

總教練席爾特（Mike Shildt）表示，「 我必須為這群球員所成就的一切送上掌聲，撐過這些考驗已經夠難了，但我們還能找出方法，挺進季後賽，堅持完成目標，對我來說，這已經不只是印象深刻了。」

釀酒人靠「人助」晉級季後賽，總教練康索（Craig Counsell）表示，「我們不需要道歉，我們進入季後賽，是因為我們擊敗其他球隊，拿到第八種子的位置，所以我們晉級了。」

釀酒人戰績29勝31敗，成為史上第一支勝率不到5成卻晉級季後賽的球隊，他們將以第八種子的身份，在外卡系列賽對上大聯盟戰績最佳的道奇，第五種子的紅雀則遭遇教士。