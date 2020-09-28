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MLB／林子偉5打數敲1安 打擊率1成54結束賽季

中央社 / 台北28日電
紅襪隊本季賽程結束，林子偉本季大聯盟出賽總計26場，52打數敲出8支安打，吞下17次三振，打擊率1成54。 法新社
紅襪隊本季賽程結束，林子偉本季大聯盟出賽總計26場，52打數敲出8支安打，吞下17次三振，打擊率1成54。 法新社

美國職棒例行賽波士頓紅襪隊最終戰與亞特蘭大勇士隊交手，林子偉先發出賽打滿整場，總計5打數敲出1支安打；紅襪隊終場以9比1拿勝，本季戰績24勝36敗在美聯東區墊底。

紅襪隊今天與勇士隊交手，林子偉先發打第8棒、守右外野，2局首打席敲出左外野方向安打，4局敲出游擊方向平飛球出局，6局敲出二壘方向滾地球出局，6局下半攻守交換時移防二壘。

林子偉7局得點圈有打擊機會，敲出一壘方向滾地球出局，9局再也敲出滾地球出局，今天總計5打數敲出1支安打；紅襪隊本季賽程結束，林子偉本季大聯盟出賽總計26場，52打數敲出8支安打，吞下17次三振，打擊率1成54。

今天比賽3局打完兩隊1比1戰成平手，紅襪隊比賽後半段有攻勢，4局靠著布萊德雷（Jackie Bradley Jr．）陽春砲超前比分，5局柏格茨（Xander Bogaerts）也敲出陽春砲。

紅襪隊7局再起攻勢，馬丁尼茲（J．D． Martinez）敲出2分砲，再靠著四壞保送、觸身球保送、接連安打添分，單局攻下5分、拉開領先差距，9局阿拉烏斯（Jonathan Arauz）陽春砲添分，紅襪順利拿下比賽勝利。

紅襪隊今年球季戰績不佳，以24勝36敗結束球季，在美聯東區排名墊底，總教練倫尼基（Ron Roenicke）明年確定不會續任。

林子偉

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