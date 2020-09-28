MLB／大谷翔平不想放棄二刀流 麥登：對他有信心

大聯盟例行賽季今天落幕，沒有季後賽可打的天使隊球季畫上句點，「二刀流」大谷翔平本季的投、打成績都不理想，但他表示，來年還是希望可以維持二刀流出賽。

大谷翔平2018年進行TJ韌帶置換手術，今年在投手丘上復出，期待的大展身手戲碼沒有上演，他在開季的前兩場先發都崩盤，隨後診斷因前臂屈肌拉傷，本季不再以投手出賽；他在打擊區上累積44場出賽，打擊率只有1成90、敲出7發全壘打。

「我繳出的數據，顯然地說明這不是好的一年。」大谷翔平表示，「我對此抱持警惕，也知道在今年季外有許多需要努力的課題。」

今年受到疫情影響，球員從春訓開始的訓練計畫就被打亂，季前正在進行TJ手術後復健行程的大谷也說，「如果可以維持正常的復健課表，我認為今年球季的成績應該是會有不同。」

天使仍有計畫明年讓他擔任投手出賽，天使總教練麥登（Joe Maddon）表示，「我依然對他有很多信心。」

但這也可能是大谷證明自己可以在大聯盟「雙刀」出擊的最後機會，他表示，他還不知道何時會開始練投，「我的想法和過去一樣，我需要克服自己，投球時不去擔心是否會有任何後遺症，一旦克服這點，我認為就沒有問題了。」

天使的2020年再次成為失敗的球季，總經理艾普勒（Billy Eppler ）也在今天確定丟掉飯碗。