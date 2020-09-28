遠離洛城找回自信 達比修、前田演出王子復仇記

波折不斷的2020年大聯盟例行賽終於進入尾聲。季前實力最被看好的奪冠大熱門道奇早在九月中就率先成為首隻晉級季後賽的球隊，上週又拿下國聯第一種子。然而這對剛締造國聯西區八連霸、曾連續兩年打進世界大賽的道奇來說只是個開始。跟往年一樣，他們這一季依舊是不奪冠軍誓不回。只要沒能笑到最後，對道奇而言都將是失敗的一季。

在季前補進貝茲（Mookie Betts）後，原就擁有貝林格（Cody Bellinger）、透納（Justin Turner）、孟西（Max Muncy）及席格（Corey Seager）等眾多強打的道奇進攻火力又更上層樓，本季他們的平均得分5.83在全大聯盟排名第二，僅次於勇士的5.88。累計116發全壘打更傲視群雄，遠勝第二的勇士（102支）。不過今年道奇最令人讚嘆的還是他們的投手表現。3.02的團隊防禦率不但是全大聯盟第一，更可怕的是，國聯排二三四位的教士（3.87）、小熊（3.92）及紅人（3.94）全都瞠乎其後，幾乎看不到道奇的車尾燈。這主要是因為由老將克蕭（Clayton Kershaw，6勝2敗、防禦率2.16）領軍的先發投手個個表現出色，尤其在年輕投手布勒（Walker Buehler，1勝0敗、防禦率3.44）頻繁進出傷兵名單之際，另兩位小將梅伊（Dustin May）、烏力亞斯（Julio Urias）以及二年級的岡索林（Tony Gonsolin）適時嶄露頭角，使得道奇的先發投手防禦率（3.30）持續領先國聯群雄。

道奇近年在優質先發投手的補充上是源源不絕，本季又有新秀岡索林(圖)和梅伊展現大將之風，所以他們完全不怕好投手跑掉。 美聯社

但眾所周知，好投手就像女人衣櫃裡的衣服一樣，不但永遠不嫌多而且總是少了那麼一件，尤其在短期決戰的季後賽中更是如此。面對季後賽，道奇仍有三大隱憂。一是他們的進階數據包括FIP（4.11，僅排國聯第六）、xFIP（4.10，國聯第七）都遠高於防禦率，還不及同區勁敵教士（FIP及xFIP分別是3.69、3.84）以及先發投手戰力同樣十分堅強的紅人（3.46及3.64），顯見道奇先發投手們的好表現有一部分來自運氣。其次雖說道奇先發投手五人輪值十分整齊，但這五位投手今年先發45場總計僅投了237.2局，平均投球局數是國聯倒數第四多，同樣遠低於紅人（第四）及拿下中區冠軍的小熊（第一）。進入季後賽後，先發投手續航力絕對會是總教頭羅伯茲（Dave Roberts）不得不操心的一大課題。最後則是每年必定重覆的老問題——克蕭的季後賽軟手症。繼前年世界大賽（防禦率7.36）、去年分區季後賽（防禦率7.11）接連被打爆後，32歲的克蕭能否一雪前恥？顯然又會是道奇本屆季後賽最大的不安定因素。

今年已是道奇名投克蕭生涯的第13個球季，在例行賽表現還是有夠強，但季後賽的到來對他又是嚴酷的考驗。 美聯社

與此同時，近幾年從道奇出走的多位老將，像是上季結束後成為自由球員離隊的去年國聯防禦率王柳賢振（本季5勝2敗、防禦率2.69）及40歲老將希爾（Rich Hill，2勝2敗、防禦率3.27），今年轉投藍鳥及雙城後表現依舊出色，也都順利幫助母隊打進季後賽。不過最令道奇球迷惋惜的恐怕還是先後離隊的兩大日籍投手兼網紅達比修有及前田健太。雖說今年球季僅有短短兩個月，但他們兩人無疑都投出生涯最佳表現，分別成為兩聯盟投手中的佼佼者。尤其達比修有已確定以8勝拿下國聯勝投王，同時他的防禦率2.01排名第二，戰爭指數（WAR）也領先狄葛隆（Jacob deGrom）及包爾（Trevor Bauer）兩大強投，十足是今年國聯賽揚獎的大熱門。

柳賢振本季轉戰藍鳥，沒有出現換到美聯就不適應的問題，表現還是依舊相當犀利，又一次的證明了「道奇出品，品質保證」。 美聯社

雖說達比修當年是「半路出家」被遊騎兵交易才來到道奇，而且在世界大賽被太空人打爆的慘狀相信道奇迷至今仍記憶猶新，但球季結束後財大氣粗的道奇仍捧出大約有意與他再續前緣。最終選擇小熊的達比修在來到芝加哥後前兩年因傷表現並不順遂，去年更被轟出國聯最多的33發全壘打。直到上季結束後達比修才算是苦盡甘來，先是太空人爆出偷暗號醜聞，顯見他當年被打爆是非戰之罪，算是還了達比修公道。緊接著一向積極求新求變的達比修在成功駕馭他的「七彩變化球」後，終於重拾他當年在遊騎兵拿下三振王的王牌身手。如果道奇跟小熊雙雙挺進國聯冠軍賽，面對老東家，角色互換的達比修能否投出他在2017年國聯冠軍賽身披道奇戰袍封鎖小熊的絕佳表現，相信會是一大看點。

達比修有(右)在2017年世界大賽被太空人彼底打趴，現在可以被解釋為「暗號被太空人」偷了，還他公道之後，今年他也找回自信投出昔日王牌身手。 歐新社資料照片

至於這幾年在LA一直過得不如意的前田健太在季初被道奇「甩賣」到雙城後，不但跟達比修一樣當起網紅來，也投出他轉戰大聯盟後的生涯最佳成績。今年前田防禦率（2.70，美聯第五）、WHIP（0.75，美聯第一）及三振四壞比（8.0，美聯第二）全都排進美聯前五。如果不是有幾乎篤定穩拿投手三冠王的印地安人王牌畢柏（Shane Bieber）這個「大魔王」在，進階數據WAR也高居第三的前田也會是美聯賽揚獎的有力人選。不過對前田來說，如今最重要的莫過於他能夠擺脫在道奇的不愉快過去，成功在環境與洛杉磯大不相同的雙城重拾一片天。今年雙城想要過關斬將重返睽違29年的世界大賽，過去三屆季後賽都被道奇當做中繼投手使用的前田能否先發投出一場又一場的好球，自然是再重要不過的關鍵。

前田健太在道奇的4個球季中，在季後賽雖然出賽多達24場，但僅有3場是先發，對他實在不夠尊敬，虧他還投得相當不錯，本季他幫助雙城打進季後賽，有機會證明道奇不會用人啦！ 歐新社資料照片

達比修有及前田健太這兩位當年在日職叱吒風雲的王牌投手，因緣際會加入道奇當了短暫的半季隊友，最後又雙雙帶著不怎麼愉快的回憶先後離開。如今兩人都在這一季投出生涯第二春，所屬球隊也都有機會在季後賽跟道奇一較高下。一旦真的狹路相逢，達比修及前田能否成功演出「王子復仇記」，勢必會是本屆季後賽的另一有趣話題。