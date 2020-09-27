MLB／達比修有8勝佳績 確定成日本首位國聯勝投王

美國職棒大聯盟MLB芝加哥小熊日籍強投達比修有本季累計拿下8勝，今天在確定另外兩名7勝投手無法超過8勝後，達比修有確定成為第一位拿下國聯勝投王的日籍投手。

日本日刊體育報導，達比修有昨天迎戰白襪隊，主投7局無失分奪下本季第8勝，暫居國聯最多勝投手。

到今天為止，排行榜上另兩名7勝投手所屬球隊都只剩1場例行賽，所以本球季已不可能出現勝投超過8勝的投手，讓達比修有確定成為首位拿下國聯勝投王的日籍投手。

達比修有從本季開幕以來接連好投，不僅勝投數最多，防禦率、三振次數及投球局數等成績，也都居國聯前茅。

這樣的好成績，也讓達比修有成了有機會拿下塞揚獎的可能人選之一。

共同社報導，這是達比修有從日職時代開始首次拿下勝投王。在達比修有之前，日本赴大聯盟發展的投手在主要3獎項中，都只奪得三振王，例如野茂英雄在1995年及2001年拿下三振王，達比修有2013年也拿下三振王。