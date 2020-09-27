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MLB／今日戰績表 光芒鎖定美聯頭號種子
MLB今日戰績表
馬林魚 4:11 洋基
大都會 3:4 國民
水手 5:1 運動家
大都會 3:5 國民(雙重戰)
金鶯 2:5 藍鳥
老虎 4:3 皇家
太空人 1:6 遊騎兵
釀酒人 3:0 紅雀
費城人 3:4 光芒
紅襪 8:2 勇士
小熊 5:9 白襪(民視)
海盜 8:0 印地安人
紅人 3:7 雙城
運動家 3:12 水手(雙重戰)
洛磯 10:3 響尾蛇
天使 6:7 道奇
教士 6:2 巨人
MLB明日賽程
01:05 老虎 vs. 皇家
03:05 馬林魚 vs. 洋基
03:05 太空人 vs. 遊騎兵
03:05 大都會 vs. 國民
03:05 教士 vs. 巨人
03:07 金鶯 vs. 藍鳥
03:10 小熊 vs. 白襪(民視)
03:10 海盜 vs. 印地安人
03:10 紅人 vs. 雙城
03:10 水手 vs. 運動家
03:10 紅襪 vs. 勇士(FOX體育1、3台)
03:10 天使 vs. 道奇(FOX體育2、3台)
03:10 洛磯 vs. 響尾蛇
03:10 費城人 vs. 光芒
03:15 釀酒人 vs. 紅雀
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