MLB／今日戰績表 光芒鎖定美聯頭號種子

小熊隊回來了！雖然今日5：9不敵白襪，但靠著紅雀以0：3輸給釀酒人，小熊確定在國聯中區封王，也是2017年後再次於分區奪冠。 小熊在2016與2017連兩年贏得國聯中區冠軍，並在2016年打破「

2020-09-27 13:32