MLB／國聯季後賽門票4搶2 費城人僅存唯一生機

大聯盟例行賽剩最後一天，美聯8席季後賽名額已全數確定，只剩排名尚未確定；不過國聯最後兩張外卡名單卻成為大混戰，紅雀、釀酒人、巨人與費城人四隊將爭搶最後一張門票。

釀酒人今日靠著先發伍鐸夫(Brandon Woodruff)強投8局無失分，率隊以3：0完封紅雀，而巨人以2：6輸給教士，費城人則是3：4不敵光芒，釀酒人與巨人都是29勝30負並列外卡第二，費城人則為28勝31負、尚落後1場勝差。

不過目前以29勝28負居國聯中區第二的紅雀，由於日前因疫情因素還少打2場比賽，考量公平性，因此尚未拿到季後賽門票，將與釀酒人、巨人與費城人搶最後2個季後賽席次。

紅雀唯一需補完賽程來決定晉級與否，就是明日輸給釀酒人，加上巨人同日贏球，形成三隊均是五成勝率，釀酒人將以同分區戰績優勢率先晉級，但紅雀就必須在隔日與老虎進行雙重賽補足60場賽程，再視結果決定他們和巨人誰能晉級。這也是紅雀唯一有可能搞丟季後賽門票的機會。而此戰況下費城人無論輸贏都會遭到淘汰。

至於巨人想直接晉級，最後一戰一定得贏球，還得祈禱紅雀明日贏球，兩隊就能攜手晉級，否則就得祈禱老虎在隔日的補賽當打手。釀酒人則是贏球一定晉級，輸球則要看巨人與費城人戰果，若這兩隊都落敗，還有機會在「人助」下靠分區戰績優勢勝出。

費城人則是處境最劣勢的球隊，唯一晉級希望除了自己要贏球打敗光芒外，還要巨人與釀酒人都輸球，形成三隊戰績相同，由於不進行加賽，費城人得以靠分區戰績優勢晉級，而這場非贏不可的關鍵戰役將交給王牌諾拉(Aaron Nola)把關。

考量費城人連兩季分別以重金簽下強打哈波(Bryce Harper)與強投惠勒（Zack Wheeler），卻陷入連兩年無緣季後賽窘境，尤其關鍵時刻兩大王牌諾拉與惠勒4次先發吞下3敗，無法展現抗壓性，無論如何都讓人失望。