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MLB／紅雀輸球助攻 小熊睽違2年重奪分區冠軍
小熊隊回來了！雖然今日5：9不敵白襪，但靠著紅雀以0：3輸給釀酒人，小熊確定在國聯中區封王，也是2017年後再次於分區奪冠。
小熊在2016與2017連兩年贏得國聯中區冠軍，並在2016年打破「山羊魔咒」，拿下自1908年後首次的世界冠軍。但奪冠後未能建立霸業，2017年止步國聯冠軍賽不敵道奇，2018年落到外卡戰輸給洛磯，2019年甚至未晉級季後賽。
不過本季在塞揚大熱門日籍投手達比修有帶領下，堅強的投手戰力讓他們開季就維持高勝率，前15場12勝3負還追平1970年後隊史最佳勝率，為縮水賽季奠定基礎，如今也順利以分區冠軍之姿重返季後賽。
小熊教頭羅斯(David Ross)執教首年就帶隊重返季後賽，也肯定球員的努力，「他們努力工作，在今年克服了許多困境，這是不平凡的一季，這對我與小熊來說意義重大，我以這些傢伙為榮。」
小熊主砲瑞佐(Anthony Rizzo)則稱分區奪冠讓他們終於鬆了一口氣，「前年外卡戰輸球、去年沒晉級季後賽，讓這一冠感覺更好。」
「考量本季是60場迷你賽季與不平靜的一年，能夠靠著分區龍頭優勢在家裡打季後賽是很甜美的，我們已準備好帶著季後賽經驗迎接下一個對手。」
由於國聯外卡最後一個名額得到賽季最後一天才出爐，小熊尚未確定季後賽首輪對手，不過可以確定的是他們將擁有主場優勢、等待對手來訪。
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