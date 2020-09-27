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MLB／天使又無緣季後賽 楚奧特：討厭輸的感覺

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
天使再度無緣季後賽，3度獲選MVP的楚奧特（Mike Trout）直言感覺很差。 路透社
天使再度無緣季後賽，3度獲選MVP的楚奧特（Mike Trout）直言感覺很差。 路透社

天使隊昨天敗給道奇隊，代表和季後賽再度擦身而過，3度獲選MVP的楚奧特（Mike Trout）直言感覺很差，「你們都看到了，我也看到了，感覺糟透了，我們該要進入季後賽。」

楚奧特從2011年加入大聯盟，但只有2014年體驗過季後賽滋味，且是第一輪就遭皇家隊「橫掃」；今年縮水賽季，天使前37戰就輸了25場，儘管後續急起直追，但昨天客場敗給道奇後，又將美聯最後一張晉級門票讓給太空人隊，寫下連6年無緣季後賽紀錄。

楚奧特不諱言，今年最大目標就是晉級季後賽，但今年賽季受疫情影響只有60場，「如果我們有完整賽季，這會是完全不同的故事，我們太慢熱了。」他坦言「討厭輸球的感覺」，每年春訓全隊的目標都是打進季後賽，最終打下冠軍盃，「這一直在我們心中，而當你靠近目標卻又錯過，感覺糟透了。」

天使今天和道奇仍有賽事，但無緣季後賽也代表明天就是2020年賽季最終場，總管艾普勒（Billy Eppler）的職位可能因此不保。

艾普勒是招募大谷翔平的重要角色，也是楚奧特決定續留天使的關鍵，楚奧特說：「艾普勒是我回來的重要原因，這幾年我們建立了很好的情誼。」他提到，艾普勒有很好的整合能力，只是這幾年沒有直接反映在球隊成績上，但兩人的友情已經超越了棒球，是其他總管難以取代的關係。

楚奧特 天使 道奇

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