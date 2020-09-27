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MLB／故意觸身球代價 白襪投手禁賽3場

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
白襪隊投手柯德洛因故意觸身球遭禁賽。 美聯社
白襪隊投手柯德洛因故意觸身球遭禁賽。 美聯社

小熊隊白襪隊昨天的故意觸身球事件懲處出爐，大聯盟宣布，投出觸身球的白襪隊投手柯德洛（Jimmy Cordero）遭禁賽3場，總教練倫特利亞（Rick Renteria）也遭禁賽1場。

衝突發生在昨天比賽，小熊捕手康崔拉斯（Willson Contreras）3局敲出3分打點全壘打後，甩棒動作太刻意，7局再上場就遭柯德洛「球吻」招呼，當下兩軍板凳就隔空叫囂，倫特利亞和白襪投手教練庫柏（Don Cooper）還遭趕出場。

康崔拉斯昨天賽後就提到，知道會遭觸身球對待，「我不後悔，一點也不，當他們丟我，我不認為這是明智之舉，他被判出場，而且誰知道他會不會被禁賽？」

康崔拉斯預測成真，倫特利亞的禁賽令今天和小熊隊的比賽就執行，他和庫柏還領到罰單，遭罰金額並沒公開，不過白襪今天以9：5擊敗小熊，止住近期的6連敗。

小熊總教練羅斯（David Ross）對於大聯盟祭出的處罰並不意外，他今天受訪提到，倫特利亞應該也知道狀況會如何，「我知道看起來如何，我相信倫特利亞也知道，大聯盟也知道，看起來真的很糟，所以他們做出該做的事。」

倫特利亞表示，柯德洛預計會對3場禁賽提出上訴。

小熊隊 白襪 大聯盟

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