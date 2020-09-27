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MLB／永遠當巨人球迷 潘斯宣布退休
兩度獲得世界大賽冠軍的外野手潘斯（Hunter Pence），今天透過社群平台宣布退休，結束14年的大聯盟旅程。
「當你必須說『我要從棒球退休了』，其實沒有事情是真的準備好。」潘斯在推特發表的影片中提到，對於棒球自己已盡可能付出所有，比賽也給了十倍的回饋，現在該是道別的時刻，「永遠感激和感恩。」
37歲的潘斯是巨人2012年和14年世界大賽奪冠的班底，尤其是6年前的世界大賽，他貢獻1發全壘打、5打點和4成44的打擊率，助隊在7場大戰中力退皇家隊，不過他今年球季52個打數的打擊率連1成都不到，8月遭巨人釋出。
選擇在2020年和職業球員身分告別，潘斯表示，將永遠是巨人的球迷。
潘斯2007年的大聯盟菜鳥球季是穿著太空人隊戰袍出發，在當年國聯最佳新秀投票排名第3，4個球季後首度進入全明星賽；總計他員生涯總計出賽1707場比賽，其中8季代表巨人，另也效力過費城人隊和皇家隊；他生涯打擊率2成79，累積244發全壘打、1791發安打和和942分打點，4度入選明星賽。
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