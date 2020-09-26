MLB／達比修有7局好投奪第8勝 可望成為國聯勝投王

美國職棒大聯盟MLB芝加哥小熊日籍強投達比修有今天迎戰白襪隊，主投7局無失分奪下本季第8勝，且暫居國聯最多勝投手，讓他非常有機會成為首位拿下國聯勝投王的日籍投手。

日本放送協會（NHK）報導，除了勝投數，達比修有的防禦率與三振數也都名列國家聯盟前茅；此外，達比修有能否成為首位奪下國聯賽揚獎的日籍投手，同樣備受關注。

達比修有今天是本季例行賽最後一次先發登板，在客場迎戰芝加哥白襪隊。

達比修有以犀利變化球及強力快速球，未讓對手拿到任何分數。他在3局下2人出局3壘有跑者的情況時，用時速超過155公里的速球三振打者化解危機。

比賽到4局下，達比修有主要用銳利的卡特球壓制白襪打線，未讓打者踏上得點圈，並主投到7局結束。隊友打線也大爆發，不斷得分掩護達比修有，終場小熊就以10比0大勝白襪。

達比修有今天用球數94球，主投7局被敲3支安打無失分，並送出5次三振，結束本季例行賽最後一次登板，也為自己添得本季第8勝。

目前達比修有本季投球成績是8勝3敗、防禦率2.01，幾乎可以說已是奪下國聯勝投王的首名日籍投手。

達比修有賽後表示，今天的直球夠力、非常好，讓他有使用直球壓制打者的信心，上次對戰白襪時用了很多變化球，所以今天主要用直球來壓制對手。

至於外界關注的賽揚獎，達比修有語帶保留說，畢竟球季還沒到最後階段。