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MLB／太空人延長賽輸遊騎兵 仍靠天使吞敗晉級季後賽

中央社 / 阿靈頓25日綜合外電報導
太空人雖落敗，但仍靠天使輸球取得季後賽門票。 美聯社
太空人雖落敗，但仍靠天使輸球取得季後賽門票。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今天作客德州遊騎兵，遊騎兵在延長賽10局下連得2分，終場5比4逆轉勝太空人，但因為洛杉磯天使敗給洛杉磯道奇，太空人雖輸球仍進季後賽。

比賽打完前8局，太空人擁有3比2領先優勢，9局下遊騎兵打者古茲曼（Ronald Guzman）扛出陽春全壘打追平比數，10局上太空人靠著布萊格曼（Alex Bregman）的高飛犧牲打要回領先。

但遊騎兵韌性十足，10局下索拉克（Nick Solak）擊出高飛犧牲打追平後，蓋洛（Joey Gallo）擊出內野滾地球，太空人二壘手阿圖維（Jose Altuve）選擇回傳本壘意欲阻殺跑者卻傳偏，最終4比5被遊騎兵逆轉。

太空人輸掉這場比賽後，本季例行賽戰績是29勝29負，原本無法靠自己晉級，但因同屬美國聯盟西區的天使今天以5比9敗給道奇，幸運搶到美聯季後賽的最後一張門票。

此外，辛辛那提紅人今天迎戰明尼蘇達雙城，終場以7比2擊敗雙城，睽違7年總算晉級季後賽。

經MLB勞資雙方協調，本季例行賽因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而縮水，季後賽的名額則由過去的10隊增至16隊，因此美國聯盟與國家聯盟各有8隊可拚戰季後賽。

美聯晉級的8隊包括美聯東區的坦帕灣光芒、紐約洋基與多倫多藍鳥，美聯中區的雙城、芝加哥白襪與克里夫蘭印地安人，以及美聯西區的奧克蘭運動家和太空人。

國聯方面目前確定6隊晉級，分別是國聯東區的亞太蘭大勇士、邁阿密馬林魚，國聯中區的芝加哥小熊與紅人，以及國聯西區的道奇和聖地牙哥教士。

遊騎兵 雙城

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