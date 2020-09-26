MLB／105敗翻身進季後賽 馬林魚教頭：沒人看好我們

去年狂吞105敗，馬林魚隊今年在60場縮水賽季鹹魚翻身，今天在延長10局以4：3擊敗洋基隊，相隔17年收下季後賽門票，總教練馬丁利（Don Mattingly）預告盛世即將展開，「現在只是開端，我們的球員都很年輕，我們想要打造贏球文化。」

洋基前球星基特（ Derek Jeter）2017年9月入主馬林魚，以CEO身分改造這支球隊，大舉出清球星，包括在去年球季結束後認賠釋出台灣左投陳偉殷，前兩年戰績和票房都慘兮兮，馬林魚看似將成為基特的「黑歷史」，但今年情況反轉。

馬林魚在今天的勝利後收下季後賽門票，馬丁利說：「季前沒有人看好我們今年可以有所作為，但我們始終堅信自己，我為這批球員感到驕傲，他們克服了一切。」

四年前的9月25日，投手費南德茲（Jose Fernandez）在船難意外中過世，馬林魚痛失王牌，正好在今天晉級季後賽，馬丁利說：「能在今天完成，這感覺真的太棒。」

投手金茲勒（Brandon Kintzler）10局下登板，把關1分領先，在滿壘時，讓勒梅休（DJ LeMahieu）敲出游擊方向滾地球形成雙殺，收下救援成功。

談到季後賽之旅，金茲勒說馬林魚有不輸任何球隊的自信，「有人說我們的成績超乎預期，有些專家覺得我們不可能贏，但我們一點都不在乎。」他透露，早在與馬林魚簽約時，就傳了簡訊給馬丁利告訴他，「我們可以在國聯東區出頭。」他說：「我深信這點，是因為我知道這支球隊擁有的天賦。」