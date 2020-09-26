MLB／擠下霸榜3年賈吉 道奇貝茲成球衣熱銷王

明星外野手貝茲（Mookie Betts）轉戰洛杉磯名氣水漲船高，今天超車球衣銷量霸榜第一3年的洋基強打賈吉（Aaron Judge），成為球衣最熱賣的球員。

賈吉身著的99號球衣，3年來都是大部分球迷的最愛。這項熱銷紀錄在貝茲今年二月從紅襪被交易至道奇後開始改變。根據大聯盟數據統計，貝茲的50號道奇球衣在今天正式登上大聯盟球衣銷量榜首，更是2010年有熱銷榜以來，道奇隊史首次有球員的球衣成為第一名。

賈吉被擠下寶座，還是坐擁榜眼位，緊追在後的是費城人球星哈波（Bryce Harper），第四名則是由今年迅速竄紅的新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）把持，首次進榜就進前五。另外一名人氣小將索托（Juan Soto）去年世界大賽一鳴驚人，讓他本季球衣銷量也高居第五。

其餘在榜上名列前茅的有貝林格（Cody Bellinger）、克蕭（Clayton Kershaw）、馬恰多（Manny Machado）、柯爾（Gerrit Cole）等球星。