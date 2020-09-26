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MLB／紅人退美中龍頭雙城 相隔7年再闖季後賽

聯合新聞網 / 綜合報導
穆斯塔卡斯(右)雙響砲。 法新社
穆斯塔卡斯(右)雙響砲。 法新社

大聯盟因疫情關係，讓今年賽季充滿變數，卻也有許多球隊因此能夠踏上季後賽的紅土。紅人在7：2擊敗美中龍頭雙城後，相隔7年再度進軍季後賽。

紅人此役靠著內野手穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）單場雙響、葛維斯（Freddy Galvis）一棒陽春帶頭，搭配牛棚6名投手陣守防線，讓原先主場23勝5敗的雙城再吞一敗，不只難得攻破明尼蘇達堅不可摧的城牆，紅人贏下本場比賽正式晉級季後賽，終結長年以來的乾旱。

上次紅人在季後賽露面，要回溯至2013年的驟死外卡。該年不僅是球隊前一次駐足季後賽場，更是隊史前一次戰績超過五成，當時由教頭貝克（Dusty Baker）帶領打出90勝72敗戰績，季後便與貝克分道揚鑣。

生涯至今14年全數奉獻給紅人的球星瓦托（Joey Votto），等了半個生涯的年份，終於又如願在季後賽與其他球隊較勁，上次在2013年一起奮戰的隊友早就各奔東西，剩他還守在辛辛那提，依舊不變的是他對紅人的熱愛。瓦托賽後真情流露：「我愛現在這支球隊勝過以往，當然我也很愛以前的隊友。」

讓紅人又看到一絲希望的貝爾（David Bell）也深感欣慰，表示：「現在是時候稍微停下腳步，好好享受這次成功，稍微慶祝一下。畢竟下次有這樣的機會不曉得是什麼時候。」

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