MLB／基特做到了！馬林魚延長勝洋基睽違17年闖季後賽

馬林魚今天靠著阿吉拉爾（Jesus Aguilar）再見高飛犧牲打延長賽4：3超車洋基，加上光芒也擊敗費城人，繼2003年之後重返季後賽，同時碰上兩意外巧合。

去年57勝105敗的馬林魚，今年疫情賽季大反彈，戰績直衝國東第二。此役碰上美東勁旅洋基，10局延長由阿吉拉爾一棒高飛犧牲送回致勝分，終結者金茲勒（Brandon Kintzler）也穩穩守成，終場以4：3跟洋基說再見。

同時隔壁棚也在角逐季後賽席次的費城人敗給光芒，馬林魚順理成章晉級季後賽，為2003年後首度，且僅是馬林魚自1993年成軍以來第3次，先前在1997年、2003年晉級都奪下世界大賽冠軍。更驚人的是，馬林魚是國聯史上首支前一年吞下100敗，隔年還能進入季後賽的球隊。

時隔多年再度挺進季後賽，馬林魚游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）賽後激動表示：「我守不住我的淚腺了，過程充滿磨練跟情緒。不只是疫情影響，去年我們吞下100敗，但今年我們抱持希望一切會變好。當球隊爆出染疫的時候，有些人抓住機會跳出來幫助球隊，真的很感謝他們。」

在馬林魚歡喜慶祝的同時，今日剛好是執行長基特（Derek Jeter）主場引退戰6週年，也是前王牌投手費南德茲（Jose Fernandez）逝世4週年。或許馬林魚睽違17年進軍季後賽，不只有傳奇的加持，更有老朋友在遠方的關照。