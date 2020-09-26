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MLB／先發2打數掛蛋遭換 林子偉連15打數沒敲安
紅襪今日交手勇士，旅美好手林子偉先發第7棒守左外野，可惜2打數沒表現，在第7局滿壘平手時被換代打，連續15打數沒有安打，紅襪延長11局遭勇士主砲弗里曼（Freddie Freeman）擊出再見全壘打，終場7：8落敗。
昨天生涯投手初登板的林子偉，今天21日後再度擔任先發，排在第7棒。3、5兩局都有打擊機會，結果分別敲出左、右外野飛球，皆已出局作收。第7局靠著隊友選到3個保送填滿壘包，本應輪到林子偉打擊，卻臨時由狄佛斯（Rafael Devers）代打。
林子偉9日以來沒有安打進帳，已經連15打數沒有安打，打擊率持續降至0.149，整體攻擊指數僅0.350。
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