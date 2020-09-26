MLB／勇士亞古納怪力再現 夯本季最遠495英尺全壘打

勇士亞古納（Ronald Acuna Jr.）再現怪力，今日對紅襪掃一棒495英尺（約151公尺）超深遠安打，寫本季最遠轟。

亞古納此役首局首打席對右投馬札（Chris Mazza）1好3壞敲出個人本季第14轟，生涯第19支首局首打席全壘打，距離遠至495英尺為本季最遠，也是2015年大聯盟建立數據庫以來，第5深遠的全壘打。

亞古納本季打擊率0.257擊出14支全壘打，外帶28分打點，整體攻擊指數高達0.999。