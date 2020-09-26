MLB／去年奪冠今年墊底 教頭馬丁尼茲仍獲國民延長合約3年

國民本季戰績不佳，在國聯東區墊底，已無緣今年季後賽，確定無法衛冕，不過，教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）仍因去年奪冠有功，獲得球隊一紙延長合約。

國民幾週前才剛跟總經理瑞佐（Mike Rizzo）延長合作年限至2023年，就積極著手馬丁尼茲的合約事宜。跟馬丁尼茲搭擋3年的瑞佐居中扮演重要的留人角色。瑞佐坦言他的工作就是讓馬丁尼茲受到應有的照顧。

就馬丁尼茲的說法，他跟國民合作的很愉快，自己並不會想要去其他地方執教。在兩情相悅的情況下，雙方最終達成協議。馬丁尼茲原先在2017年跟國民簽下三年280萬美元合約，包含120萬美元球隊選項，得延長合約至2021年。