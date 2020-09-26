MLB／印地安人球員異動 張育成再度下放

印地安人今進行球員調動，下放旅美好手張育成，本季2度遭下放，同時拉上投手艾倫（Logan Allen）。

張育成6月底返美在模擬賽與隊內賽累積6轟，熱身賽也有3打數2安打，打擊表現不錯，獲總教練法蘭柯納（Terry Francona）肯定，順利擠進開季。

Roster move today:



+Recall LHP Logan Allen from the "Taxi Squad"

+Option INF Yu Chang. — Tribeinsider (@tribeinsider) September 25, 2020

可惜張育成開季表現機會不多，9月1日第一度遭下放，之前好不容易先發二壘手赫南德茲（Cesar Hernandez）家中有新生兒報到，再踏上大聯盟，結果出賽10場，13打席只敲2安，外帶1打點，選到2次保送，同時吞下4次三振，打擊率僅0.182。

如今印地安人已確定闖進季後賽，需要調整戰力，遂再度將張育成下放。