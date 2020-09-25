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MLB／9守位制霸僅37人 林子偉差最後一步
紅襪隊投手戰力崩盤，今日臨時將台將林子偉拉上投手丘，意外讓他解鎖「投手」守位，只剩一壘手就可完成生涯9守位全制霸，也將是大聯盟第38人。
紅襪今日與金鶯隊之戰，比分早早被拉開，林子偉在9局上登板投球，後援1局失3分，被敲出3支安打，包含1支全壘打，紅襪最終以1：13輸給金鶯。
林子偉被球隊定位為「工具人」，紅襪今年戰績不佳，也使得他常常被指派擔任不同位置，加上今年解鎖的「捕手」、「左外野」、「右外野手」三個位置，林子偉生涯只剩一壘手尚未當過。
若把外野手3個位置分開計算，大聯盟史上守過9個位置的只有37人，其中有5人是單場就守完9個位置，最近一次是2017年老虎隊「工具人」羅麥（Andrew Romine）。
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