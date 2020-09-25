MLB／美聯、國聯西區龍頭對決 道奇技壓運動家

道奇本季老早鎖定季後賽，陣中強投布勒（Walker Buehler）也早已蓄勢待發，今天對運動家先發4局小試身手，只被敲1安，賞6次三振，率道奇5：1技壓美西龍頭運動家。

布勒美國時間9月8日之後就沒再登板，因手指起水泡錯過12場比賽，過去4.5週兩度躺進傷兵名單，為此還找上也曾起過水泡的前道奇左投希爾（Rich Hill）討教如何復原，已於稍早前復出。

對此布勒坦言希爾建言很有幫助，此役也以實力證明手指狀況無須多慮。主投4局局數少而精，用球65球有45球好球，送出6張老K，只被敲出1次安打，投出1次保送。退場後牛棚5名投手輪番守成，頻頻對運動家打者催三振。此役登板的後援投手，合計就投出10次三振。

另一方面，運動家先發費爾斯（Mike Fiers）跟盧薩多（Jesus Luzardo）的組合相形失色。費爾斯主投5局挨5安失2分表現普普，第3局還讓道奇敲出本季全隊第108轟。盧薩多6局接手狀況沒有好轉，反讓道奇8名打者上壘，單局丟掉3分。運動家末段力求反撲，8局上打進1分，9局無法延續氣勢難挽頹勢，終場在美西、國西雙龍頭的對決中，被道奇以5：1上了一課。