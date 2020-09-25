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MLB／太空人大勝遊騎兵 鎖定美聯季後賽最後門票

聯合新聞網 / 綜合報導
太空人季後賽魔術數字降至1。 美聯社
太空人季後賽魔術數字降至1。 美聯社

太空人明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）今日對上遊騎兵帶頭轟，全場3支長打包含一發兩分砲，助太空人12：4大勝遊騎兵，再贏一場就能鎖定美聯季後賽席次，可望掃除季初暗號門事件陰霾。

此役布萊格曼5打數3安打皆為長打，5局上更掃一支兩分砲，配合史布林格（George Springer）、亞土維（Jose Altuve）、瑞迪克（Josh Reddick）也都有3安猛打、至少2分打點演出響應，6局就狂轟猛炸10分，直接判遊騎兵死刑，終場12：4毫無懸念帶走勝利。其中被痛打的苦主林恩（Lance Lynn）丟掉10分，是生涯最多失分。

布萊格曼賽後直言球隊必須延續打擊火力，表示本季有不少場比賽打擊手感火燙，可惜不夠穩定，當務之急便是延續場場的好手感。太空人總教練貝克（Dusty Baker）也希望此戰能讓子弟兵適時找回打擊手感。

坐擁美聯龍頭3年的太空人，本年疫情賽季被運動家篡位，不過直闖季後賽還是十拿九穩。本場比賽之後，剩餘3場賽事同樣對上分區墊底的遊騎兵，只要再穩穩拿下一城便能正式通過季後賽門檻。若不幸被遊騎兵翻盤，只要分區第三的天使在對道奇系列賽3場吞1敗，太空人也照樣能晉級季後賽。

太空人 疫情 死刑

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