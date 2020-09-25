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MLB／紅襪輸球出怪招 林子偉以投手初登板1局丟3分
紅襪今天慘遭金鶯棒打，9局上1：10落後所幸派林子偉上投手丘，完成生涯初登板，後援1局丟3分皆為自責分，生在大聯盟目前只剩一壘沒守過。打擊方面，9局下林子偉擔任首位打者，僅3球就吞K，賽後打擊率0.156。
林子偉原先8局替補游擊，9局上紅襪教練團取消指定打擊，決定讓林子偉難得踏上投手丘。貴為工具人，生涯首次登板不免生疏，面對首打者海斯（Austin Hays）就挨轟，又被瓦拉卡（Pat Valaika）敲一安。
下一名打者林子偉捲土重來，對魯伊茲（Rio Ruiz）用7球讓他敲飛球出局，可惜後續又被敲單局2支二壘安打，再丟2分。總計投1局被打4支安打丟3分全為自責分，賽後防禦率27.00，不過用22球有15球好球。
林子偉大聯盟生涯擔任過二壘手、游擊手，2017年跟2018年有守三壘的紀錄，左、中、右外野也都有涉略，本季更客串捕手，今天又投手登板嘗試第8個守備位置，距離超級工具人只差一壘手還沒解鎖，若未來有幸被指派，就能完成在大聯盟守過所有位置難得里程碑。
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