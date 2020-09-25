MLB／柳賢振7局無失分對洋基首勝 藍鳥睽違4年挺進季後賽

藍鳥今日晉級季後賽關鍵戰役對上洋基，由柳賢振壓鎮，繳出7局無失分成績單，率隊以4：1退分區第二的洋基，收下本季第5場勝投，藍鳥則睽違4年挺進季後賽。

柳賢振生涯先發對戰洋基戰績不理想，3次登板吞下2敗，且場場都挨轟。本季9月初5局丟5分，差點再多一敗，還好有打線支援躲過一劫。

今天藍鳥贏球就能拿下季後賽門票，柳賢振打破對洋基魔咒，首局就投出三上三下，後面6局更只有2次被對手攻占得點圈，成功讓洋基攻勢無法順利串連。柳賢振合計投7局挨5支安打無失分，另有4次三振和2次保送。

打擊方面，藍鳥打線比起洋基，給予柳賢振更多支援。單場繳出3安猛打賞的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）2局下掃出左外野陽春砲，替藍鳥先下一城，二年級生比切特（Bo Bichette）和新秀捕手柯克（Alejandro Kirk）兩名年輕人，分別在3、6局都有長打串連，為球隊打進3分。

相形之下，洋基打線此役火力稍減，只在8局上打回唯一1分，終場讓藍鳥4：1帶走勝利，睽違4年確定有季後賽可打，且至少握有美聯外卡席位。