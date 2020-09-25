MLB／巨人延長11局輸洛磯 國聯外卡卡位戰出現變數

大聯盟國聯道奇、勇士確定拿下分區冠軍，小熊、教士也雙雙挺進季後賽。目前僅剩4個名額，還有6支勝率在5成上下的球隊要瓜分席次。

巨人在今天對洛磯賽前，便是其中一支有利的競爭球隊。結果在延長11局被洛磯塔皮亞（Raimel Tapia）敲致勝高飛犧牲，4：5落敗，戰績來到28勝28敗，在道奇和教士霸佔前兩名的國西，搶外卡路上出現變數。

巨人此役派高斯曼（Kevin Gausman）先發，投出6局只失2分送出9次三振優質先發，加上其他6位後援輪番送給洛磯本季新高16次三振，7局下還有貝爾特（Brandon Belt）敲追平陽春砲，以4：4將比賽帶進延長。

第10局雙方都未越雷池一步，直到11局上，洛磯靠高飛犧牲打先馳得點。11局下，巨人先用犧牲觸擊將跑者送上三壘，但下棒打者被對手保送，又被製造雙殺打，只能4：5飲恨吞敗。

目前國聯東區有馬林魚28勝28敗、費城人28勝29敗擔任競爭對手，中區也有紅雀27勝26敗、紅人29勝28敗、釀酒人27勝28敗分列虎視眈眈，除了馬林魚、紅雀能以分區第二進季後賽，也還有3隊要跟巨人搶2個外卡門票。