MLB／今日戰績表 釀酒人雙重戰首場力阻紅雀

紅人隊本屆塞揚獎大熱門鮑爾（Trevor Bauer）為了備戰季後賽，今天對釀酒人「投1休3」就先發上陣，還是繳出8局12K優質好投，助紅人6：1拿下比賽。 鮑爾唯一的危機出現在6局上，因隊友三

2020-09-24 15:31