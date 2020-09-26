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MLB／今日戰績表 釀酒人雙重戰首場力阻紅雀
MLB今日戰績表
釀酒人 3:0(7局) 紅雀
紅雀 釀酒人(雙重戰)
大都會 (延賽) 國民
金鶯 5:10 藍鳥
洛磯 0:4(7局) 響尾蛇
洛磯 響尾蛇(雙重戰)
教士 4:5(7局) 巨人
巨人 教士(雙重戰)
費城人 光芒
馬林魚 洋基
紅襪 勇士
海盜 印地安人
小熊 白襪
老虎 皇家
太空人 遊騎兵
紅人 雙城
天使 道奇
水手 運動家
MLB明日賽程
01:05 馬林魚 vs. 洋基
03:05 大都會 vs. 國民
04:10 運動家 vs. 水手
06:05 大都會 vs. 國民(雙重戰)
06:37 金鶯 vs. 藍鳥
07:05 老虎 vs. 皇家
07:05 太空人 vs. 遊騎兵
07:07 釀酒人 vs. 紅雀
07:07 費城人 vs. 光芒
07:10 紅襪 vs. 勇士(FOX體育1、3台)
07:10 小熊 vs. 白襪(民視)
07:10 海盜 vs. 印地安人
07:10 紅人 vs. 雙城
07:10 水手 vs. 運動家(雙重戰)
08:10 洛磯 vs. 響尾蛇
09:10 天使 vs. 道奇(FOX體育2、3台)
09:15 教士 vs. 巨人
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