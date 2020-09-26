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MLB／今日戰績表 釀酒人雙重戰首場力阻紅雀

聯合新聞網 / 整理
釀酒人與紅雀雙重戰，首場由釀酒人贏球。 法新社
釀酒人與紅雀雙重戰，首場由釀酒人贏球。 法新社

MLB今日戰績表

釀酒人 3:0(7局) 紅雀

紅雀 釀酒人(雙重戰)

大都會 (延賽) 國民

金鶯 5:10 藍鳥

洛磯 0:4(7局) 響尾蛇

洛磯 響尾蛇(雙重戰)

教士 4:5(7局) 巨人

巨人 教士(雙重戰)

費城人 光芒

馬林魚 洋基

紅襪 勇士

海盜 印地安人

小熊 白襪

老虎 皇家

太空人 遊騎兵

紅人 雙城

天使 道奇

水手 運動家

MLB明日賽程

01:05 馬林魚 vs. 洋基

03:05 大都會 vs. 國民

04:10 運動家 vs. 水手

06:05 大都會 vs. 國民(雙重戰)

06:37 金鶯 vs. 藍鳥

07:05 老虎 vs. 皇家

07:05 太空人 vs. 遊騎兵

07:07 釀酒人 vs. 紅雀

07:07 費城人 vs. 光芒

07:10 紅襪 vs. 勇士(FOX體育1、3台)

07:10 小熊 vs. 白襪(民視)

07:10 海盜 vs. 印地安人

07:10 紅人 vs. 雙城

07:10 水手 vs. 運動家(雙重戰)

08:10 洛磯 vs. 響尾蛇

09:10 天使 vs. 道奇(FOX體育2、3台)

09:15 教士 vs. 巨人

球隊戰績表

太空人 體育 民視

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