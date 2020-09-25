MLB／今日戰績表 洛磯延長賽勝巨人

球季縮減的大聯盟季賽即將進入尾聲，也該是時候檢視季前補強的成效了。有的交易起初並不起眼，但事後證明效益龐大，有的自由球員簽約則是經濟實惠。以下為今年五個最佳的季前補強，大部分對於爭奪季後賽席次有極大的

2020-09-24 07:00