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MLB／今日戰績表 洛磯延長賽勝巨人

聯合新聞網 / 整理
洛磯塔皮亞延長賽11局擊出致勝的犧牲打。 路透
洛磯塔皮亞延長賽11局擊出致勝的犧牲打。 路透

MLB今日戰績表

小熊 0:7 海盜

洛磯 5:4(11局) 巨人

大都會 3:2 國民

白襪 4:5 印地安人

洋基 藍鳥

馬林魚 勇士

金鶯 紅襪

老虎 皇家

太空人 遊騎兵

釀酒人 紅雀

運動家 道奇

MLB明日賽程

05:15 紅雀 vs. 釀酒人

06:05 大都會 vs. 國民

06:37 金鶯 vs. 藍鳥

06:40 洛磯 vs. 響尾蛇

06:40 費城人 vs. 光芒

07:05 馬林魚 vs. 洋基(FOX體育1、3台)

07:10 紅襪 vs. 勇士(民視)

07:10 海盜 vs. 印地安人

07:10 教士 vs. 巨人

08:00 小熊 vs. 白襪

08:05 老虎 vs. 皇家

08:05 太空人 vs. 遊騎兵

08:10 紅人 vs. 雙城

08:15 釀酒人 vs. 紅雀(雙重戰)

09:40 天使 vs. 道奇(FOX體育1、3台)

09:40 水手 vs. 運動家

09:40 洛磯 vs. 響尾蛇(雙重戰)

10:10 巨人 vs. 教士(雙重戰)

球隊戰績表

太空人 體育 民視

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