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MLB／今日戰績表 洛磯延長賽勝巨人
MLB今日戰績表
小熊 0:7 海盜
洛磯 5:4(11局) 巨人
大都會 3:2 國民
白襪 4:5 印地安人
洋基 藍鳥
馬林魚 勇士
金鶯 紅襪
老虎 皇家
太空人 遊騎兵
釀酒人 紅雀
運動家 道奇
MLB明日賽程
05:15 紅雀 vs. 釀酒人
06:05 大都會 vs. 國民
06:37 金鶯 vs. 藍鳥
06:40 洛磯 vs. 響尾蛇
06:40 費城人 vs. 光芒
07:05 馬林魚 vs. 洋基(FOX體育1、3台)
07:10 紅襪 vs. 勇士(民視)
07:10 海盜 vs. 印地安人
07:10 教士 vs. 巨人
08:00 小熊 vs. 白襪
08:05 老虎 vs. 皇家
08:05 太空人 vs. 遊騎兵
08:10 紅人 vs. 雙城
08:15 釀酒人 vs. 紅雀(雙重戰)
09:40 天使 vs. 道奇(FOX體育1、3台)
09:40 水手 vs. 運動家
09:40 洛磯 vs. 響尾蛇(雙重戰)
10:10 巨人 vs. 教士(雙重戰)
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