MLB／5局10K結束例行賽 畢柏幾乎穩拿投手三冠王

印地安人強投畢柏（Shane Bieber）賽季最後一場先發，對白襪再上演K功，5局投出10次三振，僅被敲2次安打，失1分非責失，而印地安連兩天靠著再見轟贏球，這回是藍普洛(Jordan Luplow)建功，最終以3：2擊敗白襪。畢伯雖然無緣勝投，美聯塞揚幾乎已是囊中物，更有望成為自2006年山塔那(Johan Santana)後首位投手三冠王。

畢柏本季破繭而出，開幕戰就三振14名打者，本季12次先發每場至少8次三振，名列歷史第二，僅次於「巨怪」強森（Randy Johnson）在2000年寫下的開季前15場紀錄。超高效的三振效率，讓他短短62.1局就達標單季百K，整季122次三振則為全聯盟之最。

總結畢柏整季表現，包含勝投(8勝)、防禦率(1.63)與三振數(122K)均領先全聯盟，目前雖有7位投手以7勝並列第二，但僅剩3人還有機會出賽追平，分別是小熊的達比修有、水手的岡薩雷茲(Marco Gonzales)與教士的戴維斯(Zach Davies)，不過防禦率與三振兩數據已無人可及情況下，他幾乎篤定成為「聯盟投手三冠王」，也是2006年的桑塔納（Johan Santana）後第二人。

見證畢柏史詩級的球季，隊友也忍不住讚嘆，今日後援2局無失分的菜鳥投手麥肯奇(Triston McKenzie)就說：「你們都看到了，包含今天賽季最後一場先發，整個球季他就是不斷上場主宰打者，很高興能在「海景第一排」見證這一切，並成為其中一份子。」

敲出再見轟的外野手藍普洛也說：「這真的很特別，尤其在畢柏先發時我們實在沒太多事可做，在他身後守備，你就知道今天有機會贏球，他也是我們場上與場上的領袖。」

本季投出驚人成就，畢柏本人倒是相當謙遜，猶豫著不知該怎麼反應，「你知道的，我不太關注這些事情」。至於被問到本季哪件事最讓他自豪，畢伯表示，「我想會是穩定性吧，每次上場都能保有自信的解決打者，真的是很棒的事。」