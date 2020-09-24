MLB／勇士弗瑞德扭傷左腳 角逐國聯塞揚出現變數

勇士昨天拿下國聯東區冠軍，今日繼續在主場迎戰馬林魚，推出王牌弗瑞德（Max Fried）擔任先發，但才對上第二位打者馬特（Starling Marte），就因處理突襲短打過程中不慎扭傷左腳提前退場。

弗瑞德解決首名打者後，下一棒馬特突襲短打將球推向內野三壘方向，他下丘撿球快傳一壘完成刺殺，這次守備雖有異狀但他還是續投。直到被後兩名打者「背靠背」開轟，撐完首局後與教練團討論才決定退場。

即使王牌第一局就退場且開局就落後，勇士展現分區冠軍實力，很快在第1局就攻下3分超前，第三局添一分，並於第四局打出5分大局，終場就以9：4擊敗馬林魚。弗瑞德躲過敗投，但傷勢還不明朗，能否再戰還有待觀察。

弗瑞德本季演出不敗神話，11場先發拿到7勝0敗，防禦率僅2.25，在近期國聯塞揚獎官方民調中名列第4名。可惜本月頻頻傷停，月初因後背傷勢倒下，歸隊第二場又在今天扭傷腳踝，例行賽最終站黯淡收場，無疑對角逐賽揚極為不利。

然而無緣塞揚事小，年僅26歲的他未來還大有可為，若嚴重至無緣季後賽，對志在世界大賽冠軍的勇士勢必會有不小的打擊。