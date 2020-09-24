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MLB／「投1休3」一樣殺 紅人鮑爾自信能奪得國聯塞揚

聯合新聞網 / 綜合報導
鮑爾3連K化解危機，下場前振臂疾呼。 美聯社
鮑爾3連K化解危機，下場前振臂疾呼。 美聯社

紅人隊本屆塞揚獎大熱門鮑爾（Trevor Bauer）為了備戰季後賽，今天對釀酒人「投1休3」就先發上陣，還是繳出8局12K優質好投，助紅人6：1拿下比賽。

鮑爾唯一的危機出現在6局上，因隊友三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）傳球失誤，讓該局首名打者諾丁罕（Jacob Nottingham）上壘，下一棒賈西亞（Avisail Garcia）敲出安打，無人出局被攻佔一、三壘。不過他立即穩住陣腳展現K功，連續讓強打葉力奇（Christian Yelich）、傑可（Jedd Gyorko）、沃格巴克（Daniel Vogelbach）揮空三振，順利化解危機。

包含單局連3K戲碼，鮑爾合計主投8局，僅被敲4安、失1分、丟1次保送，狂催12次三振，壯大國聯塞揚候選聲勢。賽後被問到是否覺得已經鞏固國聯塞揚地位，鮑爾自信回答：「我不知道你們怎麼會看到其他可能性。」

「很顯然這不是我能決定的，但無論我有沒有得獎，能夠有今年這樣強勢的表現，都驗證了我對投球的努力」，鮑爾補充說：「我已經投入棒球運動10年，精確的說要15年了，這期間我不斷鑽研投球方法與原理，並身體力行驗證，透過科學提升投球表現，也是球迷喜歡在社群上追蹤我的原因。」

紅人教頭貝爾(David Bell)也說：「讓鮑爾如此特別的是他熱愛競爭，享受上場比賽，這是所有事情的根本，他不害怕任何困難、也相信自己投入的準備能得到回報。」

數字會說話，鮑爾本季投了73局，防禦率1.73，另送出100三振，兩項數字都暫居國聯第一，WHIP也僅0.79，不過小熊日籍投手達比修有與大都會狄葛隆(Jacob deGrom)以及釀酒人的伯恩斯(Corbin Burnes)各項數據也不惶多讓，讓國聯塞揚獎票選成為大難題。

值得一提的是，上個賽季到開賽前對釀酒人31打數無安打的瓦托（Joey Votto），此戰終於結束這難堪紀錄，首局下半就敲兩分砲為紅人先聲奪人，紅人贏球後也繼續保有季後賽生機。

鮑爾 西亞

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