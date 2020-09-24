MLB／教士克里文格無預警傷退 大谷帶頭轟天使逆轉勝

教士從印地安人交易來的投手克里文格（Mike Clevinger）今天對天使，因二頭肌傷勢先發1局就退場，恐缺席季後賽。克里文格下場，接手的教士牛棚就被大谷翔平帶頭的打線單局3轟，攻下4分大局，終場教士2：5不敵天使。

克里文格因為二頭肌腱炎，延至今日先發，開局狀況不錯，用12球拿上演三上三下，還投出2次三振。不過投完首局，二頭肌附近肌肉出現緊繃，教士以防萬一將其換下場，將進行核磁共振檢查，季後賽能不能登板將打上問號。

隊友荷斯莫（Eric Hosmer）則不諱言若克里文格無緣趕上季後賽，屆時對球隊而言勢必是一大衝擊，「我想隊友們都有同樣的擔憂，我們都希望會是好消息」。

對此教士總教練丁格勒（Jayce Tingler）對克里文革的傷勢不願多加猜測，不過即使少了他，丁格勒也不擔心，「我們隊現有戰力很滿意，就像我說的，我們準備好要在季後賽幹大事」。

克里文格退場，由菜鳥莫洪（Adrian Morejon）接手，結果就遭天使棒打。第二局一上場就先對首名打者投出保送，接棒的大谷2壞球選到1顆紅中偏高伸卡，掃出中右外野兩分砲，丟掉教士首局建立的2分領先優勢。這是大谷本季第7轟，也是今年首度對左投開轟。

天使攻勢還沒完，厄普頓（Justin Upton）一記陽春砲緊跟在後，3：2超前教士。最後新秀捕手本布姆（Anthony Bemboom）再補一棒響應，單局灌進3發全壘打，比分擴大至4：2。天使6局上又有3支安打串連再拿1分，終場就以5：2逆轉教士。

天使目前距離美西第二的太空人僅剩2.5場勝差，力拼超車，爭取第二張外卡門票。