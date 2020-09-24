MLB／光芒睽違10年奪美東龍頭 隊史第三度取分區第一

光芒今日8：5作客擊敗大都會，確定奪下美聯東區龍頭寶座，為2010年來首度、隊史則是第三次。

美東封王戰，光芒派葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，繳6局8K優質先發，僅被敲3安失2分，加上這一戰，他已連續8場先發投出至少7次三振。

葛拉斯諾展現壓制力，打線也很給力，溫多（Joey Wendle）2局上陽春砲敲響今晚攻勢，3局上勞爾（Brandon Lowe）送回三壘跑者讓光芒取得2：1領先。6局上阿羅沙瑞納（Randy Arozarena）右外野兩分砲助陣，將比分擴大至4：2。8局上勞爾再跳出來轟一顆兩分彈，攜手游擊手亞當斯（Willy Adames）帶有打點一壘安打，單局攻下3分奠定勝基，終場光芒8：5拿下大都會，正式奪得美東冠軍。

本季光芒一路走來不容易，開季僅拿下5勝7敗戰績，還面臨5名關鍵投手賽季報銷，更一度有10名投手戰力躺進傷兵名單，仍展現十足韌性，克服重重難關，取得睽違10年、隊史第三度的分區第一。